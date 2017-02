Governo de Goiás anuncia concurso para o Procon

Um novo Concurso Público deve ser realizado pelo Procon Goiás a fim de preencher 15 vagas no cargo de Fiscal das Relações de Consumo.

O governador Marconi Perillo anunciou a tomada de providências para a realização de concurso público e de pagamento de auxílio-alimentação e horas extras para os servidores do órgão.

Os números mostram que, no ano passado, o Procon recebeu 68.686 denúncias por meio do Disque Denúncia (151), 56℅ a mais do que em 2015. A ferramenta Procon Web, por sua vez, registrou 8.659 atendimentos, 11℅ do que no ano anterior. O índice de avaliação do atendimento, que mede principalmente se a demanda foi solucionada em tempo ágil, atingiu 98,13% de satisfação. O governador esteve no Procon acompanhado do secretário de Gestão e Planejamento (Segplan), Joaquim Mesquita.

Em novembro de 2016, através da Portaria n.º 1282/2016 foi instituída a comissão responsável pelo planejamento do Concurso. O próximo passo deve ser a escolha da banca organizadora e divulgação do edital completo contendo todas as informações.

Atualmente, o Procon tem conta com 105 servidores distribuídos em sua sede e em 15 postos de atendimento.