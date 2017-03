Gol anuncia redução para quem não tem bagagem

A Gol Linhas Aéreas informa que terá uma classe tarifária mais barata para quem não tem bagagens para despachar. Batizada de “Light”, essa tarifa estará disponível aos clientes a partir de 4 de abril. Segundo a empresa, reservas adquiridas antes da data, independente do dia do voo, não sofrem alteração, para permitir que os clientes se familiarizem com a novidade. Além da nova cla...