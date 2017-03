Goianos devem usar saque do FGTS para quitar dívidas, aponta Fecomércio

A Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio) divulgou nesta terça-feira (14) os dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor (PEIC) do mês de fevereiro e disse que muitas famílias goianienses irão utilizar os saques das contas inativas do FGTS para pagar contas.

Segundo os dados levantados pela Fecomércio, 28,5% das famílias goianienses estavam endividadas em fevereiro. Entre os principais motivos das dívidas estão o cartão de crédito, cheque especial, cheque pré-datado, crédito consignado e crédito pessoal. A pesquisa aponta que 11,4% destas famílias não terão condições de arcar com os seus compromissos.

O presidente da Fecomércio, José Evaristo dos Santos, explicou que os valores recebidos referentes às contas inativas do FGTS serão destinados ao pagamento dessas dívidas. Somente o que restar é que será investido em outras áreas. O mercado irá receber uma parte do valor. Contudo, num primeiro momento as famílias estão preocupadas em pagar contas.

Marcos Vinícius Pimentel é estagiário do convênio Grupo Jaime Câmara com a PUC-GO