Goianienses terão oito feriadões para curtir até o fim do ano; veja a lista e programe-se!

Paixão de Cristo, Páscoa, Tiradentes e Dia do Trabalho! Foram três fins de semana consecutivos e intensos...de feriadões. A última vez que isso aconteceu foi em 2006 e só se repetirá em 2028.

Para os moradores de Goiânia que já estão pensando na próxima folga, saiba que ela vem no fim deste mês de maio com o dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Tudo bem que é em uma quarta, mas já vale para relaxar e quebrar a tensão da semana.

Em junho, bem na metade do mês, tem o dia de Corpus Christ na quinta-feira para a alegria de todos os brasileiros.

Já nos meses de julho e agosto não é nenhuma folga programada.

Os feriados voltam em setembro, com o dia da Independência; em outubro com o dia de Nossa Senhora Aparecida e Aniversário de Goiânia; e entram o novembro com o dia de Finados e Proclamação da República. Todos os feriados desses três meses vão cair na terça ou na quinta. O que é uma ótima oportunidade para quem pode combinar com o chefe uma folga, enforcar um dia de trabalho e pegar a estrada para rodar por esse Goiás.

Depois dessa sequência de feriadões, o outro só será no Natal, em uma segunda-feira.

Confira a lista de feriadões que ainda estão por vir e programe-se: