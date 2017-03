Goiânia registra a menor inflação de fevereiro nos últimos 30 anos

A queda no poder aquisitivo e no consumo das famílias, reflexo da crise econômica, fez Goiânia registrar a inflação mais baixa para o mês de fevereiro dos últimos 30 anos. A baixa no custo de vida da capital chegou a 0,7% porque os preços de sete dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) caíram. Entre os produtos com as maiores reduções estão o feijão carioca, que ficou 10,23% mais barato, a cebola, que passou a custar quase 11,6% menos, e o tomate, que teve queda de 10,25%.

Outros produtos que fazem parte da mesa do goianiense e que tiveram reduções significativas foram o frango, a carne bovina e a batata inglesa. Mas a queda de 4,3% no preço da gasolina e de 7,9% no etanol também contribuiu para reduzir a inflação no mês passado. No grupo habitação, a energia elétrica ficou 6% mais barata. O IPC de Goiânia acumula uma queda de 0,15% este ano e alta de apenas 4,02% nos últimos 12 meses. Vale lembrar que, em fevereiro de 2016, a inflação acumulava alta de 3% no ano e de quase 14% nos 12 meses anteriores.

O economista Marcelo Eurico de Sousa, gerente de Pesquisas Sistemáticas e Especiais do Instituto Mauro Borges (IMB), da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), lembrou que os preços dos alimentos só caíram desde agosto de 2016. O grande destaque é o feijão, que ficou 23,1% mais barato este ano. “É uma situação que reflete só a queda na demanda.” Com a queda nos preços dos alimentos, o custo da cesta básica para o trabalhador goianiense que recebe salário mínimo foi 2,11% menor que em janeiro.

As tradicionais liquidações de início de ano no comércio também reduziram os preços de vários artigos de vestuário. Em contrapartida, segundo Marcelo, os preços no grupo educação subiram por causa do aumento na demanda com a volta às aulas. O destaque foi o uniforme escolar, que ficou quase 10% mais caro em fevereiro.