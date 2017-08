Goiânia recebe seminário gratuito de assessoria jurídica para startups

O Hub de Inovação Gyntec promove nesta quarta-feira (16) em Goiânia o Seminário Jurídico para Startups. O conteúdo é voltado para empreendedores que buscam informações sobre gestão e regras jurídicas de startups nas áreas de segurança da informação, vesting, compliance e antissuborno.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site Congressy. O evento acontecerá entre às 16h e 18h de no Hub ACE Gyntec, localizado na Avenida Pedro Paulo de Souza, número 3, Setor Goiânia 2.

O evento é conta com a parceria do Sebrae e das empresas Pieracciani Desenvolvimento de Empresas e Hermano Advogados Associados.

Serviço

Data: 16 de agosto de 2017

Horário: das 16h às 18h

Local: Hub ACE Gyntec - Av. Pedro Paulo de Souza, 3 - St. Goiânia 2, Goiânia

Inscrições gratuitas: https://app.congressy.com/seminariojuridicoparastartups/.

Mais informações: (62) 3924-6030