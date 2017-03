Goiânia recebe evento para mulheres empreendedoras

Acontece nesta quarta-feira (15), às 9h, no Auditório do Sebrae, na Avenida T-3, nº 1000, Setor Bueno, Goiânia, a segunda edição do "Mulher de Negócios". O tema desta edição será "Inovação e criatividade, novos modelos de negócios" e terá a presença da jornalista e escritora Larissa Mundim, da empreendedora social Milena Curado, da ecodesigner Sherol Vinhas e da gestora de realizações do Coletivo Centopeia, Paula Del Bianco.

O encontro será administrado pela jornalista e educadora Tetê Ribeiro. Os participantes podem doar para o Centro de Valorização da Mulher (Cevam) objetos de beleza e higiene pessoal. As inscrições são de graça e feitas pelo site www.sebraego.com.br ou pelo número 0800 570 0800.

Ana Vera Santiago é estagiária do convênio Grupo Jaime Câmara com a PUC-GO