Goiânia ganha o 1º shopping de semijoias

Já bastante conhecida no Brasil como um grande polo de modinha, Goiânia vai inaugurar seu primeiro shopping de semijoias. O novo grande centro de compras, especializado em semijoias e outros acessórios finos, deve atrair compradores de todo País e ajudar no projeto de revitalização da avenida Bernardo Sayão, que já está sendo elaborado. O Vivaldi Shopping das Joias, com im...