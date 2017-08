Goiás tem 7 cidades entre as 50 que mais criaram vagas

O Estado de Goiás tem sete municípios na lista dos 50 que mais geraram novos postos de trabalho no primeiro semestre deste ano. Goiânia foi a quinta cidade do País com melhor saldo de empregos (diferença entre contratações e demissões) e Cristalina ficou na oitava posição nacional, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. O...