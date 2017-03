Goiás se torna o quinto em criação de empresas exportadoras

Mesmo com vocação logística voltada para o mercado interno, empresas goianas estão conseguindo despontar nas exportações. Os dados da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan) mostram que 353 empresas goianas exportaram para os quatro cantos do mundo em 2016 – 70 a mais que no ano anterior. Destas, 44% são novatas ou estão retomando a internacionalização. Os números colocaram...