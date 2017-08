Goiás registra o maior recuo de vendas do comércio do País

A Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada nesta terça-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), mostra que Goiás teve o maior recuo no volume de vendas no varejo do País em junho. A redução foi de 5,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, foi a 30ª taxa negativa consecutiva. Porém, o resultado ainda assim foi menor do que o do mês anterior (-7,3%), uma variação de 2% e acima da nacional (1,2%).

Dezoito das 27 unidades da Federação tiveram avanço em junho. O melhor resultado foi de Santa Catarina, com crescimento de 12,7% na comercialização. Também se destacaram entre as primeiras posições Alagoas (11,3%), Pernambuco (8%), Amazonas (7,7%) e Minas Gerais (6,7%). Em direção contrária às quedas seguidas em Goiás, o Brasil apresentou avanço de 3% em junho e teve o terceiro resultado positivo após 24 recuos consecutivos.

Com relação ao acumulado do ano, o varejo nacional apresenta decréscimo de 0,1% e o goiano de 9,3%. O comércio varejista ampliado, que engloba atividades de veículos, motos, peças e material de construção, também está com taxas negativas em relação ao mês em comparação com 2016 (-7,1%) e o acumulado do ano é de -10%.

Na taxa dos últimos 12 meses, o comércio varejista goiano ficou com -8,7%, recuo maior, da mesma forma, que o registrado em todo o País (-3,0%). Já o varejo ampliado com -9,6%, superior ao registrado nacionalmente (-4,1%), na mesma base de comparação. No Estado, duas atividades apresentaram uma variação positiva do volume de vendas no mês de junho frente ao mesmo período de 2016. Foram elas de móveis e eletrodomésticos (11,8%) e tecidos, vestuário e calçados (8,9%).

Já com a maior variação negativa verificada, está o comércio varejista de combustíveis e lubrificantes (-18,5%), que é seguido por de livros, jornais, revistas e papelaria (-14,6%). No índice ampliado, a atividade de veículos, motocicletas, partes e peças registrou -7,3%, enquanto a de materiais de construção apresentou redução de 17,3%.