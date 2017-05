Goiás registra a maior queda nas vendas do comércio do País

Provavelmente o mês de março desse ano tentará ser esquecido pelos varejistas goianos. Isso porque, na comparação com o mesmo período do ano passado, Goiás registrou uma queda de 17% nas vendas do comércio. Entre todas as unidades federativas, esse é o pior resultado do País.

Ao todo, 17 das 27 unidades da federação assinalaram recuo no mês específico, inclusive o Brasil, que registrou variação negativa de 4%. As informações são da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (11).

Por setor, os piores resultados em Goiás vieram do comércio varejista de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-35,9%), seguido de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-27,4%) e Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-23,3%).

Das diferentes atividades que compõem o comércio varejista somente Tecidos, vestuário e calçados apresentou variação positiva do volume de vendas no mês de março (1,2%).

No acumulado de 2017, Goiás ainda vai mal e apresenta resultado negativo de -10,8%, superior à queda nacional (-3,0%). O acumulado dos últimos doze meses também tem saldo semelhante no Estado, com recuo de 9,5%.

Comércio Varejista Ampliado

A pesquisa do IBGE traz ainda a parte de comércio varejista ampliado (varejo e mais as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção). Só que essa denominação também registrou variação negativa para o volume de vendas sobre o mesmo mês do ano anterior (-15,5%). As taxas acumuladas no ano e nos últimos 12 meses foram de -13,0% e -11,0%, respectivamente.

O índice do volume de vendas do comércio varejista ampliado, em março, mostrou que a atividade de Veículos, motocicletas, partes e peças, que se acrescenta para compor o indicador, registrou queda de 20,7%, enquanto a de Materiais de Construção apresentou avanço de 2,6%.