'Goiás na Frente' prevê investimento de R$ 9 bilhões em obras públicas no Estado

Lançado nesta quinta-feira (30) pelo governador Marconi Perillo (PSDB), o Programa de Investimentos Goiás na Frente deve destinar, nos próximos dois anos, R$ 9 bilhões para obras públicas em diversas áreas no Estado, com expectativa de geração de 12 mil novos empregos.

Segundo informações, do valor total, R$ 6 bilhões são recursos públicos, provenientes da privatização da Celg Distribuição, de receitas do Orçamento Geral do Estado, convênios com a União, que serão investidos em diferentes áreas, com destaque para rodovias, saúde, educação, segurança, habitação e inovação tecnológica.

Os outros R$ 3 bilhões são parcerias com a iniciativa privada.

Em relação aos postos de trabalho, serão gerados especialmente no setor da construção civil, já que grande parte dos investimentos será destinada para obras de infraestrutura.

