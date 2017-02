Goiás fecha ano com forte alta no desemprego

A crise continua mostrando seu reflexo mais cruel no desemprego. A taxa de desocupação em Goiás alcançou 11,2% no último trimestre de 2016, período de tradicional aumento de contratações para o fim do ano. Com isso, a taxa média anual de desemprego passou de 7,3% em 2015 para 10,5% no ano passado no Estado, mostrando que a expectativa de melhora da economia ainda deve demo...