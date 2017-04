Geração de emprego em Goiás cresce pelo 3º mês consecutivo

Pelo terceiro mês consecutivo, Goiás registrou saldo positivo na geração de emprego. Foram 17.209 novos postos de trabalho, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês de março, com ênfase para a indústria de transformação, agropecuária e serviços. Os números também destacam a construção civil e o comércio, setores que v...