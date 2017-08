Ganhadores da Nota Goiana podem perder prêmios; veja a lista com os nomes

Mais de 20 sorteados na Nota Fiscal Goiana têm até esta terça-feira (29), para acessar o site do programa e pedir o pagamento dos prêmios. Se perderem o prazo, não receberão o dinheiro. São seis sorteados para prêmios de R$ 1.000,00 e 15 de R$ 500,00.

“A Ouvidoria Fazendária localizou diversos ganhadores, mas esses aí não conseguimos contato e precisamos avisá-los. Isso acontece porque muitas vezes os ganhadores não registram telefone, e-mail ou endereço correto”, explica o coordenador da Nota Goiana, Leonardo Vieira de Paula.

Para solicitar o pagamento dos prêmios basta acessar o nfgoiana.sefaz.go.gov.br e preencher o formulário com dados bancários para que a Sefaz faça a transferência do dinheiro para a conta do ganhador. Leonardo de Paula orienta para que todos os consumidores inscritos adotem o hábito de acessar o site do programa para conferir a relação dos ganhadores dos sorteios. São 151 prêmios todo mês: um de R$ 200 mil, 50 prêmios de R$ 1 mil e 100 de R$ 500, totalizando R$ 300 mil.

Confira abaixo a lista com o nome dos ganhadores.