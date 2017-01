Fundo reduz previsão de crescimento do Brasil para 2017

A recuperação da economia brasileira será ainda mais lenta do que se pensava, segundo relatório divulgado ontem pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). A estimativa do Fundo é que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017 será de 0,2%, menos que os já modestos 0,5% previstos em outubro.Depois de dois anos em queda (-3,8% em 2015 e -3,5% em 2016), o PIB br...