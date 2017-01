Fundador do Castro’s Park Hotel morre aos 92 anos

Olavo de Castro, fundador e presidente do Castro’s Park Hotel - o primeiro hotel cinco estrelas de Goiânia -, faleceu na manhã de ontem, aos 92 anos, após ser internado no Hospital do Coração Anis Rassi. No último ano o empresário foi homenageado na comemoração dos trinta anos do hotel. A causa da morte ainda não foi divulgada.Natural de Uberlândia, Minas Gerais, Castr...