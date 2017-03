Funcionários de frigorífico não trabalharam ontem

Os funcionários do frigorífico da BRF Brasil Foods de Mineiros não trabalharam ontem. A unidade, na região Sudoeste do Estado, foi interditada na tarde de sexta-feira após a Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que fechou três frigoríficos em virtude das denúncias. Segundo os funcionários que se encontravam no local, somente a fábrica de ração estava em funcion...