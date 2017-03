Funcionária da BRF operava em sala de ministério

Grampos da Polícia Federal da Operação Carne Fraca revelam que funcionários da BRF chegavam a acessar, dentro do Ministério da Agricultura, sistemas de emissão de certificados que atestam a qualidade de produtos. As investigações miram agentes de fiscalização das Superintendências de Minas e Goiás, vinculadas à pasta.A decisão do juiz federal Marcos Josegrei da Silva, ...