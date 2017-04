Fraude do seguro-desemprego: desvio chegou a R$ 3 milhões, diz PF

Pelo menos 250 beneficiários goianos, de dezembro para cá, foram vítimas de fraude do seguro-desemprego. E esse número pode ser muito maior, já que a Superintendência do Ministério do Trabalho em Goiás constatou irregularidades em 2.145 processos ao longo dos últimos cinco meses. E todos estão bloqueados. O problema não é novo. A cada ranking divulgado, Goiás se...