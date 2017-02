Ford faz recall de quase dez mil veículos por problemas em cintos de segurança

Nessa sexta-feira (24) a Ford anunciou recall de quase dez mil veículos.

Segundo o site da empresa, os componentes envolvidos das 9.078 unidades dos modelos Ka, Ka+ e EcoSport são os fechos dos cintos de segurança dianteiros e traseiros, que devido a “possibilidade de acoplamento irregular da lingueta do cinto de segurança em seu respectivo fecho”, comprometeria o correto travamento do cinto. A vigência do problema pode acarretar em riscos em uma eventual colisão do veículo.

O Código de Defesa do Consumidor em seu Art.10, parágrafo primeiro prevê a responsabilidade quanto à introdução no mercado de produtos e serviços “com alto grau de periculosidade e nocividade”.

O atendimento aos clientes inicia-se no próximo dia 2, quinta feira.

Para maiores informações sobre agendamento, tempo de previsão de reparo, data de início de atendimento e a consulta de chassis consulte aqui.