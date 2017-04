Focus: projeção para Selic no fim de 2017 cai de 8,75% ao ano para 8,50% ao ano

O mercado financeiro reforçou a aposta de que o ciclo de afrouxamento realizado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) será ainda mais intenso. A pesquisa semanal do Banco Central (BC) concluída em 7 de abril mostra que a mediana das previsões para o patamar do juro básico no fim deste ano caiu de 8,75% para 8,50%, na segunda redução seguida. Para 2018, a expectativa permaneceu em 8,50% pela terceira semana seguida. Há um mês, o mercado esperava Selic em 9,00% e 8,75%, respectivamente, no fim de 2017 e 2018.



No mesmo relatório Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 10, a expectativa de Selic média em 2017 caiu de 10,38% para 10,31%. Há um mês, a mediana da taxa média projetada para o ano era de 10,63%. Para 2018, a previsão de Selic média caiu de 8,75% para 8,63%, ante 9,00% de um mês antes.



No grupo dos analistas que mais acertam as projeções no médio prazo, o chamado Top 5, a previsão para o patamar para a taxa Selic no fim de 2017 permaneceu em 8,50% ante 9,00% de um mês atrás. Para 2018, o Top 5 manteve a expectativa para o juro de 8,50%, ante 9,00% de um mês atrás.



Próxima reunião



A abertura das previsões para o juro básico da economia nos próximos meses mostra que o mercado financeiro prevê que a taxa Selic será reduzida em 1 ponto porcentual na próxima quarta-feira, 12, e o ciclo deve ser ligeiramente mais intenso e extenso com redução de 3,75 pontos porcentuais no juro até o fim do ano. Até a semana passada, prevalecia a previsão de queda de 3,50 pontos e término do ciclo em outubro.



Segundo a abertura dos dados, a mediana das previsões para o patamar do juro seguiu em 11,25% para abril e em 10,25% para junho. Assim, os números indicam expectativa de redução da taxa - atualmente em 12,25% - de um ponto cada nas próximas duas reuniões.



Para os meses seguintes, prevalece a previsão de reduções menos intensas. Para julho, a aposta é de que a taxa Selic será cortada em 0,75 ponto porcentual, para 9,50%. Em setembro, a redução seria de 0,50 ponto, o que levaria o juro para 9%. Depois, o ciclo seria reduzido com a redução da Selic em 0,25 ponto em outubro e dezembro, o que levaria a taxa básica para 8,75% e 8,50%, respectivamente.