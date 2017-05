Fluxo cambial é positivo até abril, diz BC

O fluxo cambial do ano até o fim de abril está positivo em US$ 11,03 bilhões, informou ontem o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 3,84 bilhões. O saldo líquido de dólares no canal financeiro neste ano até o fim de abril foi de US$ 9,90 bilhões. Esse resultado é fruto de entradas de US$ 169 bilhões e de envios no total d...