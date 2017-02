Fieg estima grande impacto na indústria

Esse gasto maior com a transmissão entrará no cálculo dos custos que vão compor o reajuste tarifário da Celg, que ocorre no próximo mês de outubro. A Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace) já sinalizou que poderá recorrer à Justiça para contestar a legalidade da decisão. O conselho da Abrace, integrado por empresas como Braskem, Vale, Gerdau e Alcoa, deve decidir o que fazer após o carnaval.

Para o presidente da Federação das Indústrias de Goiás (Fieg), Pedro Alves de Oliveira, o governo brasileiro precisa parar com o hábito de mandar a conta de seus erros para os consumidores pagarem. Segundo ele, os brasileiros não têm nada a ver com esse erro cometido no governo Dilma e não teriam também a obrigação de arcar com essa conta num momento tão inoportuno, quando o País tenta retomar o crescimento a duras penas. “A Aneel é que deveria se entender diretamente com as transmissoras”, acredita Pedro.

O presidente da Fieg alerta que o impacto no setor industrial é sempre muito grande, pois o custo da energia no País já é caríssimo. Com isso, a indústria brasileira terá seu custo de produção elevado e perderá ainda mais competitividade no mundo. O resultado será um efeito cascata que chegará no consumidor, pois esses custos acabam repassados para os preços dos produtos.

Por outro lado, as empresas beneficiadas reclamam que a demora no pagamento comprometeu a participação das transmissoras em leilões de novas linhas de transmissão, prejudicando os próprios consumidores por limitar a concorrência pela construção de linhas.