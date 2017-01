Fiat chama donos de Punto e de Linea por risco de eixo traseiro trincar; veja os modelos

Em comunicado divulgado no seu site, a Fiat convoca os donos do hatch compacto premium Punto e do sedã compacto-médio Linea, ano-modelo 2009 a 2012, para um recall devido ao risco de uma falha no eixo traseiro dos veículos.

As unidades foram fabricadas entre 5 de janeiro de 2009 e 15 de junho de 2011, com os seguintes códigos alfanuméricos (não sequenciais) de chassis:

+Punto: 9BD11812191065435 a 9BD118181C1165352.

+Linea: 9BD11056991505203 a 9BD11056CC1542284.

O defeito de fabricação pode gerar uma trinca na borda da travessa do eixo, sob riscos de inconenientes como ruído excessivo e desalinhamento do volante, além da dificuldade de desenvolver a velocidade desejada.

Em casos mais graves é possível haver contato do pneu com a proteção plástica interna da carroceria, ou até risco de perda de controle e ocorrência de acidentes com eventuais prejuízos e danos físicos e/ou materiais a motorista, passageiros e terceiros.

A montadora vai começar os atendimentos e reparos no fim de janeiro.

Os clientes podem conseguir mais informações pelo telefone 0800 707 1000, ou pelo site www.fiat.com.br.