Feirão em Goiânia oferece mais de 4 mil unidades habitacionais em Goiás, a partir de R$ 139 mil

Quem sonha em adquirir a casa própria pode concretizar no "1º Feirão da Casa Nova", que acontece de quinta-feira (30), até domingo (2/4), entre 10h e 22h, na Praça Central do Araguaia Shopping, em Goiânia.

O evento é uma iniciativa do Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás (Sinduscon-GO) e da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-GO), com parceria da Caixa Econômica Federal. Serão ofertados ao público das classes B e C mais de 4 mil unidades habitacionais em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo.

Os apartamentos e casas de 1 a 3 quartos, com dimensões de 43 m² a 127 m² de área privativa, com valores a partir de R$ 139 mil. Participam desta primeira edição do “Feirão Casa Nova” as empresas: Borges Landeiro, Brasal, CMO, Dinâmica, EBM, Emisa, Engel, FR, GPL, Masb, MRV, Terral, Tropical e Vega.

“Nossa expectativa é extremamente positiva, visto que a economia já dá sinais de recuperação importantes como taxa de juros em queda, inflação em queda, melhoria nos índices de emprego formal, lançamento da faixa 1,5 do Programa Minha Casa Minha Vida 3, dentre outros”, destacou o presidente da Ademi-GO, Renato de Sousa Correia.