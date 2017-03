Feirão em Goiânia oferece imóveis para famílias com renda entre R$ 1,4 mil e R$ 2,6 mil

Entre os dias 16 e 19 de março, será realizado mais um feirão de imóveis da MRV Engenharia no Buriti Shopping. A novidade é que o foco são famílias da faixa 1,5 do Minha Casa Minha Vida (MCMV) do Governo Federal, ou seja, aquelas com renda mensal entre R$ 1,4 mil e R$ 2,6 mil, a mais baixa do programa.

No feirão serão comercializados mais de mil apartamentos em cinco empreendimentos diferentes: Gran Vitória, Gran Viena e Gran Nanova, em Goiânia; e Gran Imperio e Gran América, em Aparecida de Goiânia. São oferecidos imóveis na planta, semi-prontos e outros prontos para morar.

Em fevereiro deste ano, o Governo Federal anuncio várias mudanças no MCMV, entre elas, o aumento do limite de renda mensal das faixas de financiamento, o que possibilitou a participação de um número bem maior de famílias no programa.

“Essas mudanças vieram para facilitar mais ainda a compra da casa própria, principalmente para aquelas famílias que têm renda de R$1.400 e que antes achavam impossível realizar este sonho. Com a taxa de juros menor e as facilidades na hora da compra, essas pessoas com renda mais baixa estão cada vez mais perto de conquistarem seu próprio imóvel”, relata o gestor comercial da MRV em Goiás, Fernando Salomão.

Infraestrutura

De acordo com gestor comercial da MRV Engenharia, Fernando Salomão, os empreendimentos oferecidos são projetados com apartamentos adaptáveis para portadores de necessidades especiais.

São imóveis de dois quartos situados em condomínios equipados com playground, área fitness, espaço gourmet, piscinas adulto e infantil e salão de festas. Segundo o gestor comercial da MRV Engenharia, Fernando Salomão, todas essas áreas de lazer contarão com mobiliário completo.

Fernando afirma que 150 corretores estarão disponíveis para atender a demanda, além da facilidade de se ter a aprovação de crédito na hora.