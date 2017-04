Farmácias adiam reajuste no preços dos medicamentos

Os preços dos medicamentos podem ficar até 4,76% mais caros desde a última sexta-feira (31), depois do reajuste autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed) para os fabricantes. Mas a crise e a forte concorrência de mercado estão fazendo com que muitas farmácias e drogarias adiem os repasses ao consumidor. A ideia é vender antes o estoque adqui...