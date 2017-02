Faeg orienta produtor a ser cauteloso em negócios

O produtor rural goiano vem convivendo nos últimos anos com prejuízos e muita insegurança, com sucessivas quebras de safra; intercalando, ora quebra na safra de verão, ora prejuízo na safrinha (de inverno). Somam-se a isto a “briga com São Pedro”, os juros altos e a crise econômica. Por conta desse cenário, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estad...