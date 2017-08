Exportações goianas crescem 32% em julho

As empresas goianas exportaram US$ 606,7 milhões em produtos no último mês de julho, o que representa um crescimento de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Com este bom desempenho das vendas externas, o Estado teve um saldo positivo (diferença entre exportações e importações) de US$ 355,3 milhões no mês. Nos sete primeiros meses deste ano, o Estado já acumula q...