Expopec 2017 terá inovações e palestra de Drauzio Varella

Lançada ontem em Goiânia, a segunda edição da Exposição das tecnologias voltadas ao desenvolvimento da pecuária (Expopec 2017) terá entre as suas atrações o médico Drauzio Varella que, em palestra, falará sobre a carne vermelha e seus benefícios. O evento, que é uma realização da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), do Sindicato Rural de Porangatu e do ...