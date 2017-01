Expectativa é de que evento atraia 50 mil pessoas em cinco dias

Os principais criadores de muares do País estarão presentes, entre os dias 25 e 29 de janeiro, em Iporá, Oeste do Estado, durante o 10º Encontro Nacional de Muladeiros. Entre os objetivos do evento estão a confraternização entre criadores, troca de informações, união da cadeia produtiva e técnica, mas sem deixar de lado as competições. “Na verdade é uma grande confrat...