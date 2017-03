Exonerados em dezembro terão prioridade na contratação das 698 vagas para Vapt Vupts e Ciretrans

Depois de anunciar a criação de 698 novas vagas de atendentes para as unidades do Vapt Vupt e do Detran (Ciretrans) em Goiânia e no interior, a forma de contratação segue sem critério definido. Segundo a assessoria do Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás, a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan) dará prioridade para contratação dos funcionários que foram exonerados em dezembro de 2016 com a implantação do Programa de Austeridade pelo Crescimento do Estado de Goiás.

Segundo a assessoria de imprensa da Segplan, em matéria publicada no jornal O POPULAR desta quinta-feira (30), como se tratam de cargos comissionados, não deve haver nenhum processo seletivo para escolha dos novos servidores e a forma de contratação deve ser a livre nomeação. Em janeiro, o governo de Goiás anunciou que os critérios para as recontratações dos servidores exonerados seriam técnicos e não políticos.

Inicialmente, o Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás informou que as contratações seriam feitas por meio de análise de currículos entregues na Segplan. Mas em seguida, a secretaria informou que os critérios para a contratação ainda estão sendo articulados junto com a Casa Civil e assim que a definição sair será publicada no site, nas redes sociais e enviada para a imprensa.

As vagas serão distribuídas em 548 para atendente para as unidades do Vapt Vupt e 150 para as Circunscrições de Trânsito do Detran (Ciretrans) e a remuneração será de R$ 1.700 para ambos os órgãos. Os novos postos de atendimento foram estabelecidos por meio da Lei Número 19.611, publicada no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira (24).

Em nota, a Casa Civil afirmou que a recriação dos cargos visa melhorar o atendimento nos Vapts Vupts e no Detran, que ficou prejudicado com o corte de 20% nos cargos comissionados ocorrido dentro das medidas de ajuste fiscal adotadas pelo governo estadual no início do ano. De acordo com a pasta, as novas contratações representam 11% dos 6.388 cargos comissionados extintos entre final de 2014 e dezembro do ano passado.

Reportagem do POPULAR publicada na edição desta terça-feira (28) revelou a recriação de 800 cargos comissionados, após o corte anunciado no plano de austeridade do governo. Em nota, enviada por meio da Casa Civil, o governo afirmou que foram restabelecidas 698 vagas, justificando que 102 cargos da Casa Militar tiveram apenas padronização dos salários e não estão sendo recriados nem representam aumento de despesas.