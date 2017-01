Ex-funcionário processa Snapchat e diz que empresa enganou investidores

Um ex-­funcionário levou o Snapchat para o tribunal, acusando o aplicativo de mensagens de enganar investidores e parceiros comerciais para aumentar sua oferta pública inicial, disse o Hollywood Reporter, citando um documento judicial.

No processo apresentado na quarta­-feira (4) em um tribunal da Califórnia por Anthony Pompliano, que já trabalhou com o Facebook, também alegou que ele foi demitido por ser um denunciante, informou a revista.

A Snap Inc, dona da Snapchat, rejeitou as acusações.

"Nós analisamos a queixa. Ela não tem mérito. Foi totalmente inventada por um ex-­funcionário desapontado", disse uma porta­-voz da Snap à Reuters em uma declaração por e-­mail.

O ex­-funcionário, que liderou a equipe de crescimento da Snapchat durante suas três semanas com a empresa, disse que soube de falsas declarações e pediu aos executivos que corrigissem os problemas. Pompliano afirmou que estava sob pressão para violar as informações confidenciais e proprietárias do Facebook, segundo a revista.