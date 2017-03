Ex-executivo da Disney ministra palestra em Goiânia

O ex-executivo da The Walt Disney Company, Claudemir Oliveira, com mais de 25 anos de experiência em marketing, vai ministrar uma palestra sobre a "Arte de Materializar Sonhos", no dia 29 de março (quarta-feira), no estacionamento coberto do Flamboyant Shopping Center, Deck Sul 1, em Goiânia.

O evento faz parte do projeto "Vitrine do Conhecimento", da MKT Link, associada da Fundação Dom Cabral em Goiás, em parceria com o Instituto Flamboyant. A temporada de 2017 contará com um circuito de quatro palestras ao longo do ano.

O projeto foi especialmente formatado para receber a comunidade, clientes do shopping, além de profissionais e estudantes de escolas e universidades. E para o primeiro encontro do ano, o convidado do projeto, Claudemir Oliveira, vai falar sobre a carreira atrelada à principal marca de entretenimento do planeta, sua experiência em marketing, vendas e treinamentos aplicados em empresas de aviação, tendo alcançado um público de mais de 500 mil pessoas na América Latina, Europa e Ásia.

Para participar basta trocar um livro em bom estado de conservação por um ingresso no stand Flamboyant Social, que fica no primeiro piso do shopping. As doações serão destinadas a organizações não governamentais atendidas pela entidade. Para a primeira edição, as trocas acontecerão até o dia 29 de março. As vagas são limitadas. Cada palestra terá em média uma hora de duração, tendo início sempre às 19h30, no estacionamento coberto Deck Sul 1 do shopping.

Até o fim do ano personalidades de referência nacional e internacional em desenvolvimento humano participarão da temporada da Vitrine do Conhecimento deste ano, como o maestro João Carlos Martins, João Cândido Portinari e os Doutores da Alegria. Promovido pelo Instituto Flamboyant em 2016, a ação recebeu cerca de mil pessoas por encontro.

Claudemir Oliveira

Claudemir Oliveira é um dos mais respeitados capacitadores e motivadores de profissionais do mercado. Seu caminho de sucesso inclui a Disney, onde foi gerente de treinamento, e o Seeds of Dreams Institute (Instituto Sementes de Sonhos, em tradução livre) fundado por Claudemir, sediado na Flórida, nos Estados Unidos.

A empresa de treinamento fundada por ele possui área de Programas Corporativos como Clientologia e Psicologia Positiva. Com 25 anos de experiência em marketing, vendas e treinamento, em empresas como Eastern Airlines, American Airlines, United Airlines, The Walt Disney Company, entre outras, já treinou mais de 500 mil pessoas da América Latina, Europa e Ásia.

Oliveira também foi professor da Disney University, no famoso curso Traditions, referência mundial em cultura corporativa, além de ter sido professor convidado do Disney Institute.



Serviço:

Local: estacionamento coberto do Flamboyant Shopping Center, Deck Sul 1

Ingresso: um livro em perfeito estado de conservação

Período para troca de ingressos: de 16 a 29 de março

Mecânica para retirada dos ingressos: Shopping Flamboyant - Stand Flamboyant Social - Piso 1, em frente ao banco Bradesco.

Vagas limitadas