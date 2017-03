Evento quer capacitar deficientes para o mercado de trabalho

A Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Estado de Goiás (Adag) realiza neste sábado (11), das 8h às 18h, no Centro de Convenções de Goiânia, a 22º edição do Covendas. Oportunidade para empresários e vendedores discutirem estratégias de vendas e novos negócios. Em 2017, a convenção conta com interpretação em libras e audiodescrição para portadores de deficiências visual e auditiva.

Com o intuito de reforçar e garantir mais capacitação e profissionalização aos deficientes visuais e auditivos, o evento será totalmente inclusivo, com entrada franca para esse público. “Entendemos que como associação deveríamos fazer algo para ajudar os deficientes e preparar as empresas para receber esses profissionais”, explica Cleber Moura, diretor-executivo da Adag.

Moura esclarece que os empresários não contratam por falta de vagas, o que faltam são pessoas capacitadas para preencher a cota de 5% de funcionários deficientes em instituições com mais de 100 colaboradores. Muitas empresas não estão conseguindo cumprir essa cota devido à baixa profissionalização da pessoa com deficiência.

Abertura

O pentacampeão brasileiro e tetracampeão internacional de Triathlon, Pauê Aagaard, abre o evento com palestra motivacional. O atleta traz para o público ensinamentos para superar os desafios da vida. A fim de encarar a crise financeira, é necessário dominar técnicas, para isso, o diretor do Instituto Brasileiro de Vendas (IBVendas), Carlos Cruz, e o empresário Alfredo Rocha, participarão compartilhando conhecimentos práticos e teóricos.

O ator global e humorista Gabriel Louchard encerra o evento com o espetáculo de mágica “Como é que vende?”, que reúne stand-up, esquetes de humor e vídeos. As inscrições para a 22º edição da Covendas, podem ser realizadas através do site www.adag.org.br/covendas/ ou mais informações pelo telefone (62) 3251-5660.

Marcos Pimentel é estagiário do convênio Grupo Jaime Câmara com a PUC-GO