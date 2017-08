EUA estão em "guerra econômica" com a China, diz assessor de Trump

Controverso assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Steve Bannon declarou que o país está em "guerra econômica" com a China, dias após a Casa Branca detalhar planos para pressionar Pequim por violações à propriedade intelectual.



As declarações são dadas no momento em que os EUA buscam apoio da China para lidar com o regime da Coreia do Norte, que insiste em manter um programa de mísseis e de armas nucleares e chegou a ameaçar lançar mísseis na região do território americano de Guam, no Pacífico.



Bannon falou em entrevista à revista liberal The American Prospect. O assessor argumentou que "a guerra econômica com a China é tudo". Segundo ele, caso os americanos percam isso, em dez anos no máximo haverá um ponto de inflexão da qual o país "nunca será capaz de se recuperar". Fonte: Dow Jones Newswires.