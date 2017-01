Etanol fica até R$ 0,36 mais caro

O preço do litro do etanol está custando nos postos de combustíveis de Goiânia entre R$ 3,27 e R$ 3,29 – 36 centavos mais caro que o preço médio registrado no último dia 7 pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP). Esse novo valor coloca o etanol em forte desvantagem em relação ao preço da gasolina. Se a conta competitiva para o biocombustível é de...