Estado terá superávit em 2016

Como poucos Estados, Goiás vai fechar 2016 com as contas no azul. A diferença entre receitas e despesas, sem considerar pagamento de juros, foi superavitária em cerca de R$ 600 milhões, segundo a Secretaria da Fazenda (Sefaz). O resultado foi superior ao alcançado em 2015, quando o superávit primário foi de R$ 6 milhões. Sendo que a meta para este ano era de déficit ...