Estado realiza leilão de veículos nesta sexta-feira

A Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás (SSPAP-GO) realiza nesta sexta-feira (19/05) um leilão, tipo maior lance, para a venda de veículos leves e pesados, divididos entre sucatas e recuperáveis. Os interessados podem comparecer, a partir das 13 horas, no pátio da MC Leilão, na Avenida Perimetral Norte esquina com a rodovia GO-080, saída para Nerópolis.

Entre os veículos identificados como sucatas estão 306 carros, três caminhões, onze caminhonetes e um reboque. Além desses, serão negociadas 85 motos recuperáveis e 959 em condições de sucata.

Segundo o presidente da Comissão de Leilão da SSPAP, Lindon Jonson Rodrigues, para participar do processo licitatório dos veículos sucatas é necessário que seja pessoa jurídica, com ramo de atividade de desmontagem, reciclagem e comércio de peças e acessórios usados de veículos automotores. Com a venda dos veículos, a SSPAP espera arrecadar cerca de R$ 300 mil.