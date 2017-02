Estágio com experiência

A estudante de Pedagogia Suelem Simplício tomou um susto quando foi agendar a entrevista para concorrer a uma vaga de estágio. A escola só estava entrevistando candidatos com experiência na função. “Como uma vaga de estágio pode exigir experiência?”, questiona Suelem. Esse pode ser mais um reflexo da crise econômica que afeta diretamente o mercado de trabalho.

Para a diretora de Marketing da Asssociação Brasileira de Recursos Humanos em Goiás, (ABRH-GO), Rivanara Nápoli, o acesso ao primeiro emprego deveria ser mais fácil devido às exigências menores. “A empresa contrata um potencial para desenvolver competências. Em troca, a pessoa recebe uma remuneração menor”, destaca.

Mas, com a crise, a mão de obra qualificada ficou mais disponível e algumas pessoas aceitam receber remuneração compatível com a de aprendiz. Para Rivonara, existe distorção do conceito de estágio, em que a pessoa tem conhecimento e potencial, mas não experiência. “Não é justo com o candidato, mas é resultado da oferta e procura, onde é possível contratar alguém experiente”.