Especialista questiona erros em uso da água

A incidência de estiagens prolongadas e precipitações cada vez mais espaçadas, com a tendência de queda cada vez mais acentuada no volume, obriga um uso mais racional da água. Esta é a avaliação do professor da área de Meio Ambiente, Antônio Pasqualetto, que atua no Programa de Pós-Graduação, Desenvolvimento e Planejamento Territorial da PUC Goiás. Para ele, diante des...