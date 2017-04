Escassez de crédito gera preocupação

A liberação prevista de aproximadamente R$ 40 bilhões das contas inativas do FGTS é vista como um sinal de alerta pelas empresas de construção civil voltadas para a população de renda média e baixa, onde os empreendimentos são financiados com recursos do fundo. Segundo os executivos das principais incorporadoras, o FGTS chegou ao seu limite e há risco real de haver e...