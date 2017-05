Entidades dizem que superam gratuidades

O presidente da Federação do Comércio de Goiás (Fecomércio-GO), José Evaristo dos Santos, diz que quase R$ 13 milhões deixaram de ser arrecadados com as gratuidades do Sesc e Senac no ano passado, e outros R$ 13 milhões foram gastos para manter esses serviços gratuitos. Os demais cursos são subsidiados em 40% para atender os comerciários. “Os custos não seriam cobertos...