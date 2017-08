Entidade forma novos jovens empreendedores

Estudantes do ensino médio da rede pública e privada se formaram nesta terça-feira (22) no programa Miniempresa da associação Junior Achievement Goiás, que estimula o espírito empreendedor nos jovens. A solenidade, no Auditório Lago Azul, do Centro de Convenções de Goiânia, reuniu empresários, voluntários, colaboradores e pais para premiar os melhores desempenhos durante o...