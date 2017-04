Engenheiro ensina principais pontos para serem observados em vistoria de imóvel; assista 🎥

Vai comprar um imóvel e não sabe por onde começar a verificar se está tudo certo? O engenheiro civil Rodrigo Silva, que trabalha com vistoria de casas e apartamentos, explica os pontos principais que devem ser observados no recebimento do imóvel para que os moradores não tenham problemas posteriores à compra.

"Depois que o lugar é entregue, a garantia costuma expirar antes da pessoa observar os problemas", explica. Confira o que deve ser vistoriado no vídeo: