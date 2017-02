Energia dos goianos deve ficar mais cara a partir de outubro

O impacto do pagamento de R$ 62,2 bilhões em indenizações às transmissoras de energia elétrica será sentido pelos consumidores goianos na composição do próximo reajuste tarifário, que acontece em outubro. A expectativa é que esse impacto fique entre 1,13% e 11,45%, dependendo da composição dos custos de cada empresa. A boa notícia é que a Celg Geração e Transmissão (Celg-GT) será uma das beneficiadas com o pagamento das indenizações e deve receber cerca de R$ 306 milhões, que ajudarão na realização de vários investimentos.

As indenizações serão pagas a nove transmissoras que aceitaram renovar suas concessões antecipadamente em 2012, em troca da redução das tarifas. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), do total a ser pago, R$ 35,2 bilhões correspondem a valores que as empresas deixaram de receber entre 2013 e 2017, por investimentos realizados antes de maio de 2000. O restante, R$ 26,9 bilhões, corresponde à remuneração por esses investimentos até o fim da vida útil de cada um dos ativos.

Somente este ano, as contas de luz deverão cobrir um rombo de R$ 10,8 bilhões no País. O presidente da Celg-GT, Bráulio Morais, estima que a Celg receba pouco mais de R$ 50 milhões este ano. Esses recursos estão previstos desde 2012, quando se estabeleceu o critério para indenização desses ativos.

Ele lembra que, naquela época, a empresa recebia cerca de R$ 50 milhões anuais do sistema pela geração e transmissão, valor que foi reduzido para R$ 12 milhões, o que reduziu a capacidade de prestação de serviços. “Graças a outros recursos, conseguimos sobreviver e até crescer nesse período”, destaca. Bráulio informa que essa deliberação da Aneel já estava prevista no plano anual de investimentos e negócios da Celg-GT.

Investimentos

Ele informa que cerca de R$ 200 milhões serão investidos no reforço e melhoria do sistema em três anos, pois as empresas são obrigadas a executar obras determinadas pela Aneel. Somente duas concessões que estão sendo executadas custarão R$ 120 milhões. Uma delas, a SVC de Luziânia, que reforçará o sistema de transmissão local, agregando 30% em melhoria do fornecimento no entorno do Distrito Federal, custará R$ 100 milhões.

A Celg-GT ainda faz parte de consórcios que realizam outras grandes obras no Estado. Uma delas prevê a construção de quatro usinas de geração de energia no Rio Claro, nos municípios de Caçú e Jataí, um projeto de R$ 800 milhões. Para o presidente da Celg-GT, os recursos ainda são pequenos frente às demandas e virão recompor um erro cometido em 2012, que resultou num atraso para o País.

A conta chega para os brasileiros mais de quatro anos depois da então presidente Dilma Rousseff intervir no setor elétrico para reduzir a conta de luz em 20%, queda que acabou anulada por aumentos de mais de 50% em 2015. A medida provisória 579, em 2012, previa que as concessões de geradoras e transmissoras de energia teriam seu vencimento antecipado, mas as empresas receberiam o pagamento de indenizações por investimentos efetuados e que não foram devidamente amortizados. As geradoras receberam, mas o pagamento das transmissoras foi arrastado até hoje.