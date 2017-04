Encontro sobre Contabilidade Rural em Goiânia discute temas ligados às exigências legais do setor

No próximo dia 10 de maio, quarta-feira, acontece o ‘Seminário Estadual da Gestão da Contabilidade Rural’, na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) , em Goiânia.

Com a participação de especialistas do setor, o evento vai abordar assuntos relativos ao ITR (Imposto Territorial Rural), correta tributação da atividade para declaração de imposto de renda do produtor, assim como as novas obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais das empresas e produtores rurais.

As inscrições gratuitas para o seminário já estão abertas e podem ser feitas pelo site: www.senargo.org.br. Na data do evento, os inscritos poderão doar cinco quilos de arroz, que serão entregues para uma instituição social.

“A contabilidade rural se torna cada vez mais relevante para os produtores e empresas rurais na medida que o mercado agropecuário vem se mostrando mais competitivo e complexo”, explica o coordenador de arrecadação do Senar Goiás, Rafael Albernaz.

Programação

8h – Credenciamento e café da manhã

8h20 – Abertura

9h – Palestra sobre e-Social – Juneir Alves de Souza Goetz

12h – Almoço

13h15 – Palestra sobre ITR – Marciel Augusto Raimundo Lima

15h30 – Café da tarde

15h45 – Palestra sobre Contabilidade Rural – Josenilda Ribeiro da Silva

18h – Encerramento e certificação

Perfil dos palestrantes

Contabilidade Rural – Josenilda Ribeiro da Silva – contadora, pós-graduada em Auditoria e Perícia Contábil, especialista em: Perícia Contábil, Gestão Pública e Legislação Aplicada nas Prestações de Contas Públicas.

ITR – Marciel Augusto Raimundo Lima - advogado tributarista, contador, pós-graduado em Auditoria e Análise Contábil. Professor de Pós-graduação do IPOG, UFG, ALFA, PUC GOIÁS/IPECON, GAP – Anápolis. Sócio e editor do Informativo OBJETIVA - Edições Empresariais Ltda.

e-Social – Juneir Alves de Souza Goetz - formada em Administração de Empresas, com ênfase em Análise de Sistemas, pós-graduada em teste de Software, integrante do corpo de consultoria da Objetiva Edições Empresariais, especialista em arquivos digitais na área trabalhista.

Ficha técnica

Seminário Estadual da Gestão da Contabilidade Rural

Local: Auditório da Faeg – Rua 87 n° 662 Setor Sul – Goiânia-GO

Realização: Senar Goiás, Faeg e CRC-GO