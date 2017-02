Empresa oferece treinamento gratuito para produtores rurais em Goiás

A empresa Piracanjuba está com inscrições abertas para cursos de capacitação de produtores rurais, funcionários de fazendas, estudantes e pessoas ligadas à área de produção de leite. Os treinamentos são gratuitos e os participantes têm direito a alojamento e refeições, sem custo adicional. Para se inscrever, é necessário ser alfabetizado e maior de 18 anos. Informações podem ser obtidas nos telefones (62) 99917-5551 / (62) 99994-1411 ou no e-mail saulo.castro@piracanjuba.com.br .

“Procuramos levar o que há de mais atual e moderno para os treinandos, afim de que tenham tanto melhoria na qualidade de vida como aumento na renda e lucratividade com a atividade leiteira. Além dos cursos oferecidos, o Piracanjuba Pró-Campo possui um programa de assistência técnica ao produtor de leite, fornecedor da empresa, em Minas Gerais e Goiás, cujo foco é orientar o produtor no controle de suas atividades, como custos de produção, índices de fertilidade, produção de alimentos, sanidade dos animais, recria de bezerras, entre outros”, afirma um dos responsáveis pelo Programa, Saulo Paranhos de Castro.

O treinamento completo tem duração de seis dias e são ministrados cursos de Bovinocultura de Leite e Inseminação Artificial de Bovinos. Além disso, são oferecidos outros cursos como Casqueamento Preventivo de Bovinos, Manejo de Pastagens, Operação e Manutenção de Ordenha Mecânica, Alimentação de Bovinos de Leite, Bovinocultura e Vacinação, Construção de Cerca Elétrica, Manejo e Ordenha e Qualidade de Leite, Manejo Racional de Bovinos e Leite e Manutenção; e Manutenção e Operação de Sistemas de Irrigação por Aspersão.

O projeto é realizado, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/GO), na unidade de treinamento do Piracanjuba Pró-Campo, localizado na Rodovia GO-020, km 48, na zona rural de Bela Vista, e estão disponíveis para qualquer pessoa interessada em atuar no segmento.